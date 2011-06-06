Минфин написал Азарову о пересмотре макропоказателей

Министерство финансов Украины считает необходимым ускорить пересмотр прогноза макропоказателей на 2011 год.

Об этом говорится в докладной записке на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, подписанной министром финансов Федором ЯРОШЕНКО, текстом которой располагает УНИАН.

В документе указывается, что, учитывая ожидания замедления инфляционных процессов, тенденцию к снижению цен на энергоресурсы на мировых рынках, а также прогнозы экспертов относительно снижения мировых цен на зерновые в новом маркетинговом году, Министерством экономического развития и торговли Украины при уточнении прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год был согласован с Международным валютным фондом показатель роста потребительских цен на 2011 год в среднем к предыдущему году на 9,3% (против прогноза в 10,8%, использованного при расчете бюджетных показателей на 2011 год) при сохранении прогноза роста цен в декабре 2011 к декабрю 2010 года на уровне 8,9%.

«Считаем целесообразным обеспечить в ближайшее время рассмотрение и утверждение на заседании Кабинета министров Украины уточненного макропрогноза на 2011 год», - отмечается в документе.