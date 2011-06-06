Кабмин заинтересован в сотрудничестве с датским бизнесом – Азаров

Правительство Украины заинтересовано в сотрудничестве с представителями датского бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на украинско-датском бизнес-форуме.

«Вы можете быть твердо уверены в том, что правительство Украины очень заинтересовано в сотрудничестве с датским бизнесом. Мы открыты для вашего участия на нашем рынке. Мы вас приглашаем активно участвовать, и можете рассчитывать на нашу поддержку», - заявил Н.АЗАРОВ.