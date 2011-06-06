УЕФА ожидает рекордной прибыли от Евро-2012

Европейский футбольный Союз ожидает прибыль от проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года в размере 1,3 миллиарда евро. Это немного больше, чем от проведения Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, сообщает Информационный центр “Украина-2012” со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Львиную долю предварительной прибыльной сметы Евро-2012 составит продажа медиа-прав – 62%, или свыше 840 миллионов в европейской валюте, и коммерческих прав (спонсорство, лицензирование и мерчандайзинг) – 22%, или 290 миллионов евро.

В целом УЕФА отмечает незаурядный рост прибыли от проведения континентального первенства по футболу, и уже сегодня можно утверждать, что за последние двадцать лет прибыльность ЧЕ возросла больше, чем в 30 раз.