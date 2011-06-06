Межбанк: закрытие торгов - 7,9830/7,9890 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9855/7,9895, к 12:00 сузился спрэд 7,9880/7,9895. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9830/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2874/0,2877, к 12:00 цены снизились к 0,2872/0,2875. К закрытию торгов достигли уровня 0,2870/0,2873. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8324 (-0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4600/1,4655. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6925/11,7025, к 12:00 цены ушли вниз 11,6875/11,6955. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,6585/11,6735.