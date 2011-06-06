Сегодня вступил в действие закон об упрощении открытия и ведения бизнеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Основатели юрлиц (кроме акционерных обществ) отныне могут определять размер своего стартового капитала самостоятельно. До принятия закона уставный фонд для обществ с ограниченной ответственностью должен был быть не меньше суммы, которая равняется одной минимальной зарплате, для акционерного общества – не меньше 1 250 минимальных зарплат.

Также теперь основателям не нужно будет вносить деньги в виде вкладов в уставный капитал до момента проведения их госрегистрации. Предложенные изменения позволят сэкономить на оплате услуг банков при открытии временных счетов и на оплате за нотариальное свидетельство подписей основателей на учредительных документах и решения основателей о создании юрлица.

Кроме того, упрощаются требования относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются на проведение госрегистрации прекращения деятельности юрлица и физлица-предпринимателя.

Напомним, Верховная Рада Украины 21 апреля приняла закон, который упрощает открытие бизнеса.

20 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон №3263-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры учреждения предпринимательства».