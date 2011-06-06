Украинские и французские налоговики проведут консультации по упрощенной системе налогообложения

Украинские и французские налоговики проведут консультации относительно использования упрощенной системы налогообложения, «налоговых каникул» и предупреждения использования таких моделей для уклонения от уплаты налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В частности, там отметили, что начался пятидневный рабочий визит делегации украинских налоговиков во Францию. В ходе визита украинские специалисты планируют провести ряд встреч с французскими коллегами, чтобы выучить опыт этой страны в поддержке малого и среднего бизнеса.

«И перед Украиной, и перед Францией стоят одни и те же проблемы – как поддержать малый и средний бизнес, но в то же время организовать механизмы содействия так, чтоб ими не могли воспользоваться субъекты теневой экономики. Мелкие предприниматели – основа национальной экономики в европейских странах, именно они составляют «средний класс». И они безусловно нуждаются в поддержке. Наше задание – произвести такие общие алгоритмы предоставления льгот, к которым не будут иметь доступа мошенники, заинтересованные в минимизации налогов», - объяснил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО, который возглавляет украинскую делегацию.

Кроме того, налоговики Украины намереваются ознакомиться с опытом применения норм Налогового кодекса. «К сожалению, нужно признать, что с кодификацией налогового законодательства Украина, по сравнению с Европой, опоздала не на годы, а на десятилетие. Например, во Франции кодекс действует с начала 50-х гг. прошлого века и испытывает изменения ежегодно, во время принятия государственного бюджета. Процесс коррекции налогового законодательства у наших коллег настроен и безболезненный», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Заместитель председателя ГНСУ добавил, что международное сотрудничество с налоговыми ведомствами европейских стран имеет целью привлечь к отечественной практике общеевропейские принципы налоговой политики – в рамках общего курса на евроинтеграцию.