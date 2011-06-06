Кабмин улучшил прогнозные макропоказатели 2011 года: рост ВВП с 4,5 до 4,7%

Кабинет министров улучшил прогнозные макропоказатели 2011 года, в частности, рост ВВП ожидается на уровне 4,7% (ранее 4,5%) номинальный ВВП увеличен до 1 трлн. 291 млрд. грн. (ранее 1 млрд. 253 млрд. грн).

Соответствующее постановление №587 от 6 июня т.г. размещено на сайте правительства.

Согласно документу, индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) составит 17,9% (ранее 11,3%), прибыль предприятий – 242,3 млрд. грн. (ранее 218,3 млрд. грн.), фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих – 399,5 млрд. грн (ранее 390,8 млрд. грн.), среднемесячная заработная плата работников: номинальная – 2 тыс. 695 грн (ранее 2 тыс. 587 грн.) номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен, процентов к предыдущему году - 110,1% (ранее 104%).

Согласно изменениям, отрицательное сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, увеличено до 4 млрд. 936 долл. США (ранее 3 млрд. 398 млн. долл. США). Экспорт товаров и услуг увеличен до 84 млрд. 993 млн. долл. США (ранее 74 млрд. 440 млн. долл. США), в процентах - 122,7% (ранее 110,3%); импорт товаров и услуг – 89 млрд. 929 млн. долл. США ( ранее 77 млрд. 838 млн. долл. США), в процентах к предыдущему году – 123% (ранее 110,4%).