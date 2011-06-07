Янукович определил ключевые вопросы, которые нужно обсудить Азарову с Путиным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обозначил ряд ключевых вопросов, которые необходимо обсудить премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в понедельник в ходе встречи глава государства обсудил с премьер-министром подготовку к заседанию украинско-российской Межгосударственной комиссии.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ уделил “отдельное внимание визиту Н.АЗАРОВА в Россию, запланированному на вторник, и подготовке к заседанию украинско-российской Межгосударственной комиссии, которая состоится под председательством президентов двух стран осенью этого года”.

Президент Украины подчеркнул, что запланированные встречи Н.АЗАРОВА с представителями российской власти, и в первую очередь с премьер-министром России, очень важны для подготовки заседания Межгосударственной комиссии. В.ЯНУКОВИЧ заметил, что сегодня практически все подкомиссии заканчивают подготовку к этому заседанию, в том числе проекты двусторонних документов, которые будут подписываться.

Глава государства в беседе с премьер-министром Украины положительно отметил рост товарооборота между Украиной и Россией и подчеркнул важность сохранения позитивной динамики. «Я хотел бы от вас услышать, какие перспективы, что нам нужно сделать, чтобы сберечь ту динамику роста товарооборота между нашими странами, которая фактически с этого года увеличивается по сравнению с прошлым годом», – сказал Президент Украины. Они также обсудили вопросы украинско-российских газовых соглашений.

Н.АЗАРОВ после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ отметил: “Глава государства наметил ряд ключевых вопросов, которые необходимо обсудить с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ”. «Безусловно, наша позиция направлена на углубление и укрепление двусторонних отношений, развитие сотрудничества. И эти темы, конечно, будут главными в наших переговорах», – добавил премьер.