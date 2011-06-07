Прогноз по золоту остается положительным - эксперт

Прогноз по золоту остается положительным, так как серьезного или продолжительного роста доллара пока не ожидается.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынке драгоценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «несмотря на ухудшение котировок драгметаллов в целом, золото остается ликвидным активом». После рекордного роста в 2010 году на 30%, в январе 2011 года стоимость металла снизилась на 6%. Однако уже в марте цены на золото возобновили рекордный рост и достигли 1447 долларов за унцию.

Как отметил В.СКИДАН, в апреле рост стоимости металла продолжился, и цены превысили отметку в 1500 долларов. Основными факторами их поддержки являлись долговой кризис в Европе и ускорение инфляции во многих странах мира. По итогам мая стоимость металла снизилась на 1,3%, в частности, на фоне укрепления курса доллара. Исторического рекорда цена на золото достигла в мае, добравшись до отметки в 1577 доллара за унцию.