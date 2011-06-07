Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9860-7,9890 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9860/7,9890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2873/0,2877, котировки по евро-гривне остались на прежнем уровне – 11,6935/11,6995.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4641/1,4643 (понедельник — 1,4635/1,4637).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9750/7,9850.