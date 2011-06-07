На Житомирщине пройдет инвестфорум "Звягельщина инвестиционная"

10 июня в Новограде-Волынском Житомирской области пройдет экономический инвестиционный форум "Звягельщина инвестиционная".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, на мероприятии, которое пройдет под патронатом председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, будут представлены коммерческие предложения Новоград-Волынского региона по секторам: промышленные объекты, торговые и гостинично-развлекательные комплексы, оздоровительные и диагностические центры, сфера туризма, площадки для строительства жилья, а также промышленная зона NovoPark типа "гринфилд" площадью 270 га.

Кроме того, компания "Кимоникс Интернешнл", представляющая проект международной технической помощи «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID), подготовила на рассмотрение участникам форума свою презентацию.

Участники и гости форума осмотрят презентационные стенды Новоград-Волынского и района, на которых в целом представлено 52 инвестиционных проекта стоимостью 194,0 млн. долл. США, 9 земельных участков общей площадью 412 га и 7 незадействованных производственных и складских помещений.

Участие в форуме уже подтвердили: директор проекта украинский-немецкого технического сотрудничества GIZ "Энергоэффективность в зданиях" доктор Бербель ШВАЙГЕР, менеджер Муниципальной программы управления и устойчивого развития, которое внедряется Программой развития ООН, Ирина СКАЛИЙ, представители ряда посольств и менеджеры отечественных и иностранных компаний.

Цель форума - презентация объектов недвижимости и свободных земельных участков для развития бизнеса.