Размер Фонда гарантирования вкладов в мае увеличился на 0,1%

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в мае 2011 года увеличился на 0,1% - до 4,094 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 6 июня составляет 167 банков, количество временных участников – 8 банков.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – до 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.