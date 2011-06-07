Размер Фонда гарантирования вкладов в мае увеличился на 0,1%
Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в мае 2011 года увеличился на 0,1% - до 4,094 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 6 июня составляет 167 банков, количество временных участников – 8 банков.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.
С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.
Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – до 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.