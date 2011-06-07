Столичные налоговики с начала года предупредили незаконное возмещение НДС на 540 млн. грн.

С начала года столичные налоговики предупредили 500 попыток незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 540 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы в г. Киеве.

В частности, во время проверки одного из столичных частных предприятий было выявлено уклонение от уплаты налогов в крупных размерах. Руководитель фирмы, которая занималась торговлей офисной техникой, с помощью двух фиктивных предприятий уклонился от уплаты НДС на сумму 11,2 млн. грн. 28-летний киевлянин, директор фирмы, отразил в бухгалтерском и налоговом учете несуществующие финансово-хозяйственные операции.

За преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов лица, судимого ранее за аналогичные действия, или если такие действия привели к недопоступлениям в бюджет средств в больших объемах). За данные действия предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководитель на сегодняшний день задержан, на его автомобиль наложен арест.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде г. Киева.