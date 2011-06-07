Депутаты предлагают покрыть 1,5 млрд. грн. долга кредитных союзов за счет НДС

Депутаты предлагают покрыть 1,5 млрд. грн. проблемной задолженности кредитных союзов за счет внеплановых поступлений в Государственный бюджет Украины от сбора налога на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий законопроект, инициированный главой фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде Петром СИМОНЕНКО и членом фракции КПУ Аллой АЛЕКСАНДРОВСКОЙ, зарегистрирован в ВР 3 июня 2011 г. под №8628.

В законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» отмечается, что на сегодняшний день система кредитной кооперации не в состоянии справиться с ситуацией существующей проблемной задолженности. При этом кредитные союзы, в отличие от банков, не имеют доступа к системе рефинансирования Национального банка Украины или иностранных источников финансирования. Механизмы Фонда гарантирования вкладов физических лиц не распространяются на депозиты членов кредитных союзов. Таким образом, единственным возможным внешним источником решения данной проблемы в 2011 году является использование средств госбюджета Украины.

Проектом предлагается установить, что в 2011 году средства, полученные от сверхплановых поступлений доходов в госбюджет налога на добавленную стоимость частично направляются на государственную поддержку кредитной кооперации.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, по информации Государственного казначейства Украины, в январе-апреле текущего года поступления налога на добавленную стоимость составляют 40 млрд. 472,2 млн. грн. (109,6% к плановым показателям на январь-апрель 2011 года), что на 3,5 млрд. грн. больше запланированного показателя.