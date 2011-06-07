Всемирный банк и Еврокомиссия просят Януковича ветировать изменения в закон о госзакупках - СМИ

Всемирный банк (ВБ) и Еврокомиссия (ЕК) обратились к Администрации Президента и правительству с предложением ветировать изменения в закон о государственных закупках.

Об этом пишет газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 90 от 7 июня).

Как отмечается, ВБ и Еврокомиссия перечислили три позиции, при сохранении которых финансовая помощь Украине останется замороженной. "Некоторые изменения уводят закон в сторону от европейских и международных стандартов. В связи с этим мы убедительно рекомендуем вернуть закон в парламент", – говорится в документе.

Если просьбы ВБ и ЕК будут проигнорированы, они рассматривают возможность расширить финансовые санкции в отношении Украины, остановив "перечисление финансовой помощи, в том числе в рамках программ бюджетной и макроэкономической поддержки". Ранее ЕС уже заморозил помощь Украине по нескольким программам суммарной стоимостью более 280 млн. евро. Теперь от решения проблемы госзакупок зависит также предоставление Киеву кредита ЕС в размере 610 млн. евро и реализация других финансовых проектов.

Международные эксперты выделили в новом законе три неприемлемые позиции, главная из которых – вывод госкомпаний из поля действия закона. "Многие операции, оговоренные в директивах ЕС, теперь не будут подпадать под действие украинского законодательства о госзакупках... В особенности мы обеспокоены тем, как закон повлияет на закупки, проводимые коммунальными предприятиями", – говорится в письме.

Вторая претензия касается отмены тендеров при покупке товаров и услуг Аграрным фондом, что "может серьезно повлиять на развитие национальных рынков".

Последнее замечание ВБ и ЕК касается вводимой новым законом процедуры страхования предмета закупки: "Требование страхования предмета закупки неоправданно и может существенно усложнить процесс. Мы рекомендуем отказаться от этой инициативы". По мнению первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, данное положение оправданно и соответствует европейским нормам. Вероятно, по итогам дискуссии норма о страховании останется, но будет переписана, чтобы избежать двузначности ее трактования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

31 мая высокопоставленный дипломат ЕС отметил, что Украине может быть заморожена предусмотренная на 2011-2013 годы в рамках национальной индикативной программы помощь в 470 млн. евро из-за проблем с законом о госзакупках.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Украины А.КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.