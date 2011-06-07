Международные валютные резервы НБУ уменьшились до 37,87 млрд. долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае 2011 года уменьшились на 1,3%, или на 0,484 млрд. долл., - до 37 млрд. 867,48 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года золотовалютные резервы увеличились на 9,5%, или на 3 млрд. 291,08 млн. долл., – с 34 млрд. 576,40 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 июня в структуре резервов на резервы в иностранной валюте приходилось 36 млрд. 500,94 млн. долл., резервную позицию в МВФ — 0,03 млн. долл., специальные права заимствования — 8,33 млн. долл., золото — 1 млрд. 358,18 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.