Банк «Надра» увеличил капитал на 22,55 млн. долл. за счет субдолга

Банк «Надра» увеличил капитал на 22,55 млн. долл. США путем привлечения субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, средства предоставлены группой инвесторов: The Ukraine Opportunity Trust Plc, East Capital Explorer Financial Institutions Fund Cyprus Limited, KEEFE, BRUYETTE & WOODS LIMITED и Silkroutefinancial Ltd.

Решение о включении средств субординированного долга в капитал банка «Надра» одобрено Комиссией Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрести более 50% в капитале проблемного банка «Надра».

Временный администратор банка «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. было закрытым.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация Национального банка Украины.

По оценкам аудиторов, по состоянию на 1 октября 2010 года для возобновления нормальной работы банка необходимо было около 8,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2010 году банк «Надра» получил прибыль в размере 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Основными акционерами банка на 1 апреля 2011 года являлись кипрские компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).