Эксперты: инфляция в 2011 году может составить 10-10,5%

Инфляция в 2011 году может составить 10-10,5%, в случае если расчетная база не будет изменена, так как более 53,5% инфляции составляют продукты питания, а 11,0% – тарифы на коммунальные услуги.

Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, полагают аналитики, если доля потребительских товаров в индексной корзине будет снижена, тогда может быть достигнут уровень 9-9,5%. В июне-июле следует ожидать снижения уровня инфляции на фоне снижения цен на фрукты, овощи, молочную продукцию. Однако дальнейший рост тарифов на коммунальные услуги может компенсировать это снижение, что выведет инфляцию на уровень 10,5% в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в мае 2011 года по сравнению с апрелем 2011 года составила 0,8%, против декабря 2010 года – 5,5%.

Показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае 2011 года к маю 2010 года выросли на 10,4% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года выросли на 7,5%), в частности на продукты питания – на 10,5% (7,5%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае 2011 года к маю 2010 года подорожали на 23,6% (в январе-мае 2011 года к январю-маю 2010 года – на 20,7%), в том числе квартплата выросла на 14,2% (11,7%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3% (2,6%), канализацию – на 13,9% (12,2%), воду – 14,3% (12,2%), цены на электроэнергию — на 22,9% (11,9%), на природный газ – на 50,1% (50,1%), на горячую воду и отопление – выросли на 21,4% (18,9%).