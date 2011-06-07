ГНСУ увеличила перечисления в Сводный бюджет на 35 млрд. грн.

По предварительным данным, в январе-мае т.г. Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) перечислила в Сводный бюджет на 35 млрд. грн. налогов больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – 108,763 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ГНСУ Олег МАТВЕЕВ.

В частности, в Государственный бюджет за 5 месяцев т.г. перечислено 80,619 млрд. грн., в местные бюджеты - 28,143 млрд. грн.

По словам О.МАТВЕЕВА, в мае в общий фонд Госбюджета поступило 21,396 млрд. грн. налогов и сборов, которые контролируются ГНСУ, что почти в два раза больше по сравнению с маем 2010 года.

Бюджетная роспись Минфина выполнена на 103,3%, дополнительно поступило 679,2 млн. грн.

В январе-мае т.г. в общий фонд Госбюджета поступило 77,802 млрд. грн. налогов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя в прошлом году, отметил О.МАТВЕЕВ.