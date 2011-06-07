Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9850/7,9930 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9860/7,9890, к 12:00 сузился спрэд 7,9870/7,9880. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9850/7,9930 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2873/0,2877, к 12:00 цены выросли до 0,2879/0,2882. К закрытию торгов откатились к уровню 0,2878/0,2881. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7300 (-0,1024).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4565/1,4680. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,6935/11,6995, к 12:00 цены ушли вверх 11,7185/11,7260. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,7080/11,7255.