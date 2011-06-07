Золото в июне преодолеет отметку 1550 долларов за унцию - эксперт

Золото в июне текущего года преодолеет отметку 1550 долларов за унцию.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН заместитель начальника управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Максим САЛУТИН.

Он отметил, что в первых числах мая золото котировалось в районе 1540 долл./унция. В течение месяца цена снижалась до 1488 долл./унция. В конце же мая цена вновь выросла до уровня 1537 долл./унция.

Как подчеркнул М.САЛУТИН, цена на золото в течение прошлого месяца снижалась вместе с ценами на другие сырьевые товары в результате падения цен на серебро, которое считается более дешевой альтернативой золоту. Резкое снижение цен на серебро вызвало у покупателей опасения относительно других драгоценных металлов.

По словам эксперта, рост котировок на золото в конце мая был обусловлен его покупками в качестве актива-убежища на фоне проблем еврозоны с суверенными долгами ее членов. Цены на золото подталкивались вверх также последними экономическими данными США и Китая, указывающими на замедление экономического роста в этих странах.

М.САЛУТИН сообщил, что на локальном рынке июнь и июль, как правило, спокойные месяцы в части продажи металла. По состоянию на 7 июня 2011 года цена 1 грамма золота в 100-граммовом слитке составляет 402,60 грн.