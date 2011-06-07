В июне НДС будет возмещен в автоматическом режиме 122 налогоплательщикам на 2,2 млрд. грн.

В июне Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) возместит налог на добавленную стоимость в автоматическом режиме 122 налогоплательщикам на сумму 2,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя ГНСУ Олег МАТВЕЕВ.

“В автоматическом режиме в июне возмещение получат 122 предприятия на общую сумму 2,2 млрд. грн.”, - сказал О.МАТВЕЕВ.

Он сообщил, что по итогам января-мая предприятиям был возмещен НДС на сумму 16,7 млрд. грн. “На сегодня собрано 33,1 млрд. грн. НДС. На счета налогоплательщиков возмещено 16,7 млрд. грн.”, - отметил зампредседателя ГНСУ.

Кроме того, ГНСУ с начала года предупредила незаконное возмещение НДС на сумму 3,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. Автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года.