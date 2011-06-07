В январе-мае налоговая милиция увеличила перечисления в бюджет на 266 млн. грн.

В январе-мае 2011 года подразделения налоговой милиции обеспечили поступления в государственный бюджет на сумму 1,8 млрд. грн., что на 266,2 млн. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Олег МАТВЕЕВ.

За 5 месяцев налоговая милиция выявила 2348 преступлений в сфере налогообложения, в том числе 2069 – тяжкие, за уклонение от уплаты налогов – 1124, из них 1076 (95,7%) – уклонение от налогообложения в особо крупных размерах.

По словам О.МАТВЕЕВА, с начала года в суды направлены уголовные дела по 1051 преступлению, которые были возбуждены по материалам налоговой милиции.

Кроме того, было установлено 944 фактов необоснованно заявленного НДС к возмещению на сумму 2,9 млрд. грн.

Как отметил. О.МАТВЕЕВ, с начала года прекращена деятельность 68 конвертационных центров. С контрагентов таких центров в бюджет взыскано почти 150 млн. грн.

Из незаконного оборота в 2011 году изъяты товарно-материальные ценности на сумму 466 млн. грн., в том числе ликероводочных изделий на сумму 51 млн. грн., табачных изделий – на 32,4 млн. грн. выявлено 337 подпольных центров по производству товаров народного потребления, из которых 120 – цеха алкогольной продукции.