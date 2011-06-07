Эксперт: инфляция в Украине будет выше 10%

Ежемесячная инфляция будет в годовом выражении выше 10% на протяжении всего 2011 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

Он отметил, что текущее ускорение темпов инфляции связано в первую очередь с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, за счет которых индекс потребительских цен в мае повысился на 5,3 пункта и 2,6 пункта соответственно.

По мнению А.ЛОЗОВОГО, инфляция продолжит рост в последующие несколько месяцев из-за значительного влияния ценовой динамики в первые четыре месяца 2011 года. При этом аналитик ожидает, что инфляционные риски снизятся в третьем квартале в связи со снижением деловой активности и благодаря хорошим перспективам будущего урожая.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, показатель инфляции в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года составил 11%, в январе-мае 2011 против аналогичного периода 2010 года – 8,7%. Инфляция в Украине в мае 2011 года по сравнению с апрелем 2011 года составила 0,8%, против декабря 2010 года – 5,5%.