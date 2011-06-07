Официальный курс гривни к доллару в мае снизился на 0,07% - НБУ

Официальный курс гривни по отношению к доллару США в мае снизился на 0,07% - до 7,9706 грн./долл. США. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, относительно евро и российского рубля гривня укрепилась на 3,47% и 1,97% - до 11,3756 грн./евро и 2,8397 грн./10 рублей соответственно.

В НБУ отмечают, что в мае сохранялись нетто-поступления иностранной валюты от нерезидентов, а на межбанковском валютном рынке Украины - ее чистое предложение. Сальдо валютных интервенций Национального банка Украины составило 127,2 млн. долл. США (в эквиваленте).

За месяц рыночный курс гривни относительно доллара США по безналичными операциям снизился на 0,16% - до 7,9782 грн./долл. США, а по операциям продажи наличных долларов США - на 0,28% - до 7,998 грн./долл. США.