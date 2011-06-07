Базовая инфляция в Украине в мае составила 0,6% – Госкомстат

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2011 года против апреля 2011 года составила 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в апреле 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 2,9%, против мая 2010 года - 7,8%, в январе-мае 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в Украине в мае т.г. по сравнению с апрелем т.г. составил 0,8%, с начала года – 5,5%.