В бюджете 2012 года надо запланировать 3,3 млрд. грн. на домовые системы учета - Клюев

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ утверждает, что согласовал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ планирование в бюджете 2012 года и программе социально-экономического развития 3,3 млрд. грн. на домовые системы учета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня журналистам в Севастополе.

Он сообщил, что сегодня после заседания возглавляемой им рабочей группы по реформированию ЖКХ «был у Президента и согласовал с ним, что необходимо будет уже начать в этом году, а в следующем году - поставить полностью все домовые (пока не квартирные) системы учета». На это, по словам А.КЛЮЕВА, «надо приблизительно 3,3 млрд. грн. Хотя, чтобы полностью реформировать ЖКХ надо, я думаю, не один десяток миллиардов гривень».

Как подчеркнул первый вице-премьер, «3 млрд. грн. мы согласовали, что будем «забивать» в программу социально-экономического развития на 2012 год, и в проект бюджета на 2012 год, чтобы приобрести у отечественного товаропроизводителя эти домовые системы учета для того, чтобы в течение полутора -максимум двух лет полностью закрыть эту проблему».