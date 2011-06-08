На рынке появились предложения по автокредитам с нулевым авансом - эксперт

На рынке кредитования физических лиц ситуация несколько изменилась, в частности, появились предложения банков на покупку автомобилей по кредитам с нулевым авансом, хотя пока их немного.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, предложения по кредитованию сроком на 1-5 лет есть практически у всех банков, семилетние предлагают лишь немногие. Ставки же остались в большинстве без изменений. Процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9 до 14,99% годовых; 3 года – от 15,49 до 21%; 5-7 лет - от 15,8 до 21%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 8,8 до 18,8% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 0,3 до 3% от суммы.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что на приобретение недвижимости банки сейчас предлагают кредиты на условиях от 15% до 21% годовых на срок от 10 до 20 лет. Размер аванса колеблется от 30% от стоимости объекта, иногда 25 % при совместных программах с застройщиком. Одноразовые комиссии составляют от 1% до 5% от суммы кредита.