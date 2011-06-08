Cтавки по всем видам депозитов продолжают падение, но темпы замедлились - эксперт

Процентные ставки по всем видам депозитов в 2011 году продолжают свое падение, но по сравнению с 2010 годом темпы замедлились.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Как отметила эксперт, снижение стоимости разных видов депозитов неравномерное. Самыми прибыльными сейчас являются долгосрочные вклады на 12 месяцев, как в гривне, так и в валюте. Краткосрочные же депозиты значительно упали в цене. Многие банки даже перестали привлекать средства сроком на 1 месяц, так как ставка по данным вкладам невелика и не прельщает клиентов.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, за период с 30 мая по 3 июня 2011 года на рынке депозитов физических лиц отмечено очередное снижение процентных ставок рядом банковских структур одновременно. Снижение коснулось депозитных вкладов как в национальной, так и в иностранной валюте. Процентные ставки по депозитам в гривне сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя - 6,08%); 3 месяца – от 4,2 до 13% (средняя - 9,01%); 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,65%); 12 месяцев – от 8 до 15,5% (средняя - 11,98%).

По вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,49%); 3 месяца – от 2,1 до 7,75% (средняя – 4,79%); 6 месяцев – от 2,15 до 8,25% (средняя - 5,48%); 12 месяцев – от 2,85 до 8,75% (средняя - 6,12%). По вкладам в евровалюте ставки следующие: на 1 месяц – от 0,5 до 4,5% годовых (средняя - 2,22%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% годовых (средняя - 3,13%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 3,60%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,18%).