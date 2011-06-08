На сегодняшних торгах доллар продолжит падение - эксперт

На торгах в среду, 8 июня, тенденция ослабления доллара продолжится. Евро попытается закрепиться у уровня 1,4750, фунт – до 1,6500, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, участников валютного рынка в среду ожидает довольно большой пакет экономической статистики со всего света. ЦБ Новой Зеландии вечером в среду должен опубликовать решение по основной процентной ставке, которая, по предварительным прогнозам, останется без изменений на уровне 2,50%. Большой интерес у инвесторов также вызовет публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Среди европейских данных стоит обратить внимание на уровень безработицы в Швейцарии, изменение объёма ВВП еврозоны, а также на изменение объёма промышленного производства Германии.