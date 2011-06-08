Межбанк: открытие торгов - 7,9890/7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9890/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2883/0,2887, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,7235/11,7345.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,4684/1,4686 (вторник — 1,4641/1,4643).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.