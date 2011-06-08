Столичные налоговики увеличили перечисления в сводный бюджет на 78%

В январе-мае 2011 года столичные налоговики перечислили в сводный бюджет 34,714 млрд. грн. налогов и сборов, что на 78,3%, или на 15,24 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в г. Киеве.

За 5 месяцев столичные налоговики перечислили в государственный бюджет 31,347 млрд. грн. Прирост к показателям прошлого года составляет 90,6%, или 14,902 млрд. грн.

Наибольший рост к показателям соответствующего периода прошлого года достигнут по налогу на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров – рост в 2,7 раза (+11,073 млрд. грн.); налогу на прибыль предприятий – рост на 37,7% (+1,643 млрд. грн.); акцизному налогу с произведенных в Украине товаров – рост на 28,5% (+314,224 млн. грн.); сбору за использование радиочастотного ресурса – рост в 4,6 раза (+224,757 млн. грн.); рентной плате за транзитную транспортировку природного газа – рост на 60,8% (+556,627 млн. грн.); сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности – рост на 27,6% (+148,687 млн. грн.).

В бюджет Киева в январе-мае 2011 года налогоплательщики перечислили 3,367 млрд. грн. налогов и сборов, что на 11,2%, или на 337,824 млн. грн., больше по сравнению с аналогичными данными прошлого года.