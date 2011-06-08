Минфин разместил ОВГЗ на сумму 484,9 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 7 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 484 млн. 946,5 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации со сроком погашения 6 июня 2012 года на сумму 134,38 млн. грн. с доходностью 7,95% и облигации со сроком погашения 30 апреля 2014 года с доходностью 10,1%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.