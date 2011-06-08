Счетная палата: Минсоцполитики неэффективно использовало кредитные средства МБРР

Счетная палата выявила неэффективное использование кредитных средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) со стороны Министерства социальной политики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

В частности, в сообщении палаты отмечается, что вместо 2,5 лет, предусмотренных кредитным договором, уже 5 лет Минсоцполитики выполняет проект по усовершенствованию системы социальной помощи. Сумма по кредиту составляет 100 млн. долл. Проект направлен на внедрение во всех местных управлениях труда и социальной защиты современной единой технологии приема граждан, предусматривает упрощение процедуры обращения людей по назначению всех видов соцпомощи и улучшения условий работы соцучреждений. Для этого планировалось отремонтировать помещения, осуществить их техническое переоснащение с внедрением специальной информационно-аналитической системы.

«Рассмотрев результаты аудита эффективности использования в 2010 году средств на внедрение этого социально значимого проекта, коллегия Счетной палаты констатировала, что Минсоцполитики совместно с Минэкономразвития (координатором по реализации проектов, которые поддерживаются международными финансовыми организациями), Минфином и Госказначейством не обеспечили своевременного выполнения запланированных мероприятий в рамках его реализации», - отмечается в сообщении. В частности, не были соблюдены графики финансирования мероприятий проекта и планов ассигнований из специального фонда госбюджета. Поэтому международные средства полностью не освоены, а освоенные – не дали эффективного результата.

«Кроме того, выявлено накопление кредиторской задолженности в сумме 44 млн. грн. Минфин и Госказначейство не обеспечили полного и своевременного финансирования мероприятий проекта в соответствии с предусмотренными объемами и сроками. Как следствие, в конце 2010 года на счетах органов Госказначейства сосредоточенно свыше 6 млн. грн. неосвоенных средств ссуды», - отмечают в Счетной палате.

В течение 2005-2009 гг. освоение средств ссуды составляло около 20%, в 2010 году объемы использования ресурсов выросли до 52,6%, однако проект не был завершен своевременно.

На начало 2011 года ремонты за счет займа произведены в 70% местных управлений труда. Вместо этого 100-процентная готовность областных и районных подразделений Минсоцполитики к работе в условиях единой технологии приема граждан не достигнута в ни одном регионе.

Из запланированных на 2010 год 25 договоров на выполнение проекта заключено лишь 11, к тому же с задержкой в среднем на 5 месяцев. С задержкой начата закупка надлежащего оборудования для местных управлений труда, а предусмотренная в 2010 году техническое переоснащение помещений для приема граждан управлений труда не завершено.

На реализацию проекта в 2010 году было направлено 451 млн. грн., однако неиспользованными остались 154 млн. грн. «В результате неудовлетворительного выполнения проекта внедрение информационно-аналитической системы соцзащиты во всех органах труда Украины отложено, а учеба специалистов для работы с этим программным обеспечением и по единой технологии вообще отменена», - отмечается в сообщении. Более того – часть специалистов по вопросам предоставления соцпомощи, которые были обучены за средства займа, или уволились, или вышли на пенсию.

Минсоцполитики не смогло вложиться в срок исполнения заданий проекта, накопленных за предыдущие годы, поэтому в 2010 году инициировало очередное перенесение, уже в третий раз, срока завершения проекта еще на 1,5 года.

Председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО отметил: «…Даже в столице проект не завершили. А кредит уже время отдавать, плюс комиссионные – в целом набегает почти 1 млрд. грн. Международные средства взяли под нужное социально важное дело, планы создали благородные. Мировой банк взялся помочь кредитами и грантами. А мы бездарно, бесхозяйственно разбазариваем финансы».