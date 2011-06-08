Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9860-7,9915 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9890/7,9950, к 12:00 сузился спрэд 7,9890/7,9905. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9860/7,9915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2883/0,2887, к 12:00 цены снизились до 0,2878/0,2881. К закрытию торгов откатились к уровню 0,2880/0,2883. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7600 (+0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4684/1,4686, а к 15:00 упали до 1,4628/1,4630. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,7235/11,7345, к 12:00 цены ушли вниз 11,7025/11,7105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,6765/11,6905.