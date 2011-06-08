Янукович заявляет, что подписал антикоррупционный закон

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал антикоррупционный закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня, выступая на заседании Национального антикоррупционного комитета.

«Последние 15 месяцев мы напряженно работали над искоренением этого позорного явления (коррупции – УНИАН). Результатом этой работы стало в конце концов принятие антикоррупционного законодательства, в частности, закона Украины о принципах предотвращения и противодействия коррупции. Я эти законы подписал вчера», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что принятие данных законов является следствием последовательных действий власти, начиная с марта 2010 года.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, при принятии антикоррупционных законов учтены предложения представителей международного сообщества и учтен передовой мировой опыт. В частности, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил международную антикоррупционную организацию GRECO. В то же время, Президент отметил, что рекомендации международных организаций в Украине выполняются недостаточно, и подчеркнул необходимость изменить эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".

12 мая ВР внесла уточнение в данный антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

Уточнение касается заполнения деклараций. В частности предусмотрено, что в декларации должны указываться как расходы, осуществленные на имущество, имеющееся в частной собственности, так и на имущество, находящееся в аренде.

Кроме того, внесенными сегодня изменениями предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма на которую она проводится равна, или превышает 150 тыс. грн.

Таким образом, депутаты в три раза увеличили сумму, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, – в принятом 7 апреля с.г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна, или превышает 50 тыс. грн.