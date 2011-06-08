Налоговики Тернопольской области мобилизировали в сводный бюджет 587,1 млн. грн.

В январе-мае 2011 года налоговыми органами Тернопольской области в сводный бюджет направлено 587,1 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе экономического анализа Государственной налоговой службы в Тернопольской области, это составляет 105,2% от прогноза и на 22% (106,8 млн. грн.) больше, чем за 5 месяцев 2010 года.

При этом в Государственный бюджет перечислено 263 млн. грн. – 99,1% от прогнозируемых показателей. Вместе с тем, это на 34%, или на 66 млн. грн., больше по сравнению с январем-маем 2010 года.

Расчетная база по налогу на прибыль выполнена на 114% (плюс 9 млн. грн.), налогу на добавленную стоимость – на 104% (плюс 4 млн. грн.).

Доходы местных бюджетов, которые контролируются налоговыми органами, за январь-май 2011 года составили 324 млн. грн. и выросли по сравнению с показателем соответствующего периода 2010 года на 40 млн. грн., или на 14%. Роспись местных советов за январь-май выполнена на 110,8%.

В частности, плановые показатели по налогу на доходы физических лиц выполнены на 105% (плюс 12,5 млн. грн.), платежам за пользование недрами – на 147% (плюс 1,1 млн. грн.), плате за землю – на 117% (плюс 4,1 млн. грн.), плате за торговый патент на некоторые виды предпринимательской деятельности (без нефтепродуктов) – на 135% (плюс 766 тыс. грн.), местным налогам и сборам – на 166% (плюс 363 тыс. грн.), фиксированному сельскохозяйственному налогу – на 139% (плюс 212 тыс. грн.), сбору за специальное использование лесных ресурсов – на 108% (плюс 52 тыс. грн.), единому налогу для субъектов малого предпринимательства – на 110% (плюс 1,4 млн. грн.).