В Тернопольской области налогоплательщикам возмещено почти 40 млн. грн. НДС

В Тернопольской области за январь-май 2011 года налогоплательщикам возмещено 39,7 млн. грн. НДС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной Государственной налоговой администрации, из них 14,3 млн. грн. возмещено денежными средствами на счета в банках, 25,4 млн. грн. – в счет погашения платежей по НДС.

В общем согласно налоговой отчетности по НДС, поданной в налоговые органы области в январе-мае 2011 года, субъекты хозяйственной деятельности Тернопольщины заявили бюджетное возмещение НДС на сумму 39,6 млн. грн., в частности 10,6 млн. грн. задекларировано на счет плательщиков в банке.

По результатам проведенных проверок работниками налоговых инспекций предотвращено бюджетное возмещение НДС на сумму 2,2 млн. грн., в том числе 1,8 млн. грн. - по декларациям с заявлением к возмещению на расчетный счет и 433 тыс. грн. – в счет будущих платежей.