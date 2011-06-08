Перечень резонансных коррупционных дел обнародуют?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым обнародовать перечень резонансных коррупционных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Национального антикоррупционного комитета.

«Мы не должны оставлять вне поля зрения преступления, которые в последнее время являются резонансными в нашей стране. И необходимо в ближайшее время сделать такой перечень резонансных дел – там, где фигурируют большие суммы, украденные у страны. Надо, чтобы люди знали об этом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что власть должна публично докладывать обществу о расследовании этих резонансных дел и «как возвращаем средства плательщиков налогов».

Глава государства обратил внимание, что закон о принципах предотвращения и противодействия коррупции предусматривает необходимость принятия Президентом, правительством, Министерством юстиции ряда подзаконных актов. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость безотлагательного принятия настоящих документов.

Он также подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. «Данные органы как никто другой должны бороться с коррупцией, а не распространять ее в своих рядах», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ поручил председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ совместно с генеральным прокурором Виктором ПШОНКОЙ «задействовать соответствующий механизм для пресечения подобных явлений». «Это отдельная тема, и очень важная. Как показывает практика, эффективным методом выявления фактов коррупции в органах государственной власти является введение телефонов доверия, по которым каждый гражданин имеет возможность сообщить о коррупции в компетентный соответствующий орган», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что поручает генпрокурору В.ПШОНКЕ и председателю СБУ В.ХОРОШКОВСКОМУ проработать вопрос введения в своих ведомствах телефонов доверия для возможности своевременного получения и оперативного реагирования на факты коррупции.