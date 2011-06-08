Азаров: выделение 600 млн. евро техпомощи тормозится из-за бюрократии в ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что выделение технической помощи от Европейского Союза в размере 600 млн. евро тормозится из-за развитой бюрократии в объединении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге украинским журналистам.

«Например, мы еще год тому назад договорились с Европейским Союзом о том, что ЕС нам выделит 600 с лишним миллионов евро технической помощи. До сих пор ведь не поступило ни одного евро, хотя мы эту тему неоднократно поднимали. Все уже решения есть. А денег нет, потому что очень медленно движется бюрократическая телега», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что бюрократия в Европе развита больше, чем в Украине. «Вот мы сами себя ругаем, а на самом деле в Европейском Союзе она еще медленнее движется (бюрократическая телега – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.