Украинский фондовый рынок завершил среду в «красной зоне» из-за внешнего негатива - эксперт

Украинский фондовый рынок завершил среду, 8 июня, в «красной зоне» на негативном внешнем фоне.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, наиболее активные продажи на Украинской бирже в среду наблюдались в первой половине дня, тогда как после обеда главный биржевой индикатор смог частично отыграть утреннее снижение. По итогам торгов индекс Украинской биржи просел на 1,77% - до 2362,89 пункта. Активность игроков была низкой.

Как считает Я.ЛАВРИК, «выступление Бена БЕРНАНКЕ усилило опасения инвесторов относительно перспектив американской экономики, в результате чего практически на всех мировых биржах прокатилась волна распродаж. Отметив замедление экономического роста в США и серьезные проблемы на рынке труда, глава ФРС так и не поведал, каким образом Федрезерв будет бороться со структурными проблемами в американской экономике». В результате торги в США вчера завершились на минорной ноте, а российские и европейские площадки начали сегодняшний день снижением ведущих фондовых индикаторов.

Аналитик подчеркнула, что неблагоприятная конъюнктура на внешних биржах стала причиной открытия сессии на Украинской бирже в среду падением всех ликвидных бумаг, за исключением акций «Укрнафты». При этом, по ее словам, «всю первую половину дня индекс Украинской биржи уверенно двигался вниз вслед за своими зарубежными коллегами. Не способствовала особому оптимизму и публикуемая макростатистика». Игроков разочаровали темпы снижения экспорта и неожиданное падение промпроизводства в Германии. Рост ВВП Еврозоны в первом квартале оказался на уровне прогнозов.

Я.ЛАВРИК сообщила, что после обеда ситуация на Украинской бирже несколько изменилась в пользу покупателей. Индекс Украинской биржи смог отыграть часть утренних потерь на фоне разворота индикаторов на зарубежных площадках. Российский рынок даже вышел в плюс под конец сессии благодаря поддержке со стороны цен на нефть. Рост фьючерсов на «черное золото» сегодня был обусловлен неожиданным решением ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне, вопреки растущему спросу на сырье.

По информации аналитика, наибольшие потери среди ликвидных бумаг на Украинской бирже по итогам дня понесли акции «Стирола» (-4,36%). Они дешевеют на фоне неопределенности в отношении будущей цены на импортируемый из России газ. Хуже рынка выглядели акции двух металлургических компаний: «Азовстали» (-3,54%) и Енакиевского метзавода (-3,44%). Продажи были также сосредоточены в бумагах энергогенерирующих компаний: «Центрэнерго» (-2,79%), «Донбассэнерго» (-2,63%), «Захидэнерго» (-4,18%)и «Днепроэнерго» (-4,79%).

Как отметила Я.ЛАВРИК, «устоять против общего негатива в очередной раз удалось акциям «Укрнафты» (+0,12%), которые, однако, заметно просели накануне вопреки общей умеренно-позитивной конъюнктуре».