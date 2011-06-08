Депутаты предлагают установить прогрессивную шкалу налогообложения доходов

Народные депутаты Андрей ПАВЛОВСКИЙ, Антонина БОЛЮРА и Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ) предлагают ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Текст соответствующего законопроекта (№8638 от 7 июня т.г.) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предлагается уменьшить ставку налога доходов физлиц с 15% до 10%, если общая сумма полученных налогоплательщиком в отчетном налоговом месяце доходов не превышает десятикратный размер минимальной зарплаты (на сегодняшний день минимальная зарплата составляет 960 грн.).

В случае, если доходы за месяц превышают десятикратный размер минимальной зарплаты, применяется прогрессивная шкала: с 10 до 20-кратных доходов - 17%, с 20 до 30-кратных доходов - 20%, с 30-кратных и выше доходов - 30%.

«Эта прогрессивная шкала отвечает мировому опыту в смягченной интерпретации, поскольку ставка налога сверхдоходов, в частности, в США достигает 40%, в Швеции и Франции – 60%», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.