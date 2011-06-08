В Луганской области в общий фонд Госбюджета собрано 1 млрд. 465 млн. грн.

В Луганской области с начала 2011 года в общий фонд Государственного бюджета собрано 1 млрд. 465 млн. грн., расчетная база выполнена на 106,5%, дополнительно в бюджет направлено почти 90 млн. грн.

Об этом на аппаратном совещании заявил председатель Государственной налоговой службы в Луганской области Александр АНТИПОВ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНС в области.

К уровню прошлого года поступления налогов и платежей увеличились в 2 раза, или почти на 756 млн. грн. При этом только в мае, по словам руководителя налогового ведомства региона, в сводный бюджет перечислено 870 млн. грн. налогов и платежей. Это в 1,5 раза, или на 303 млн. грн., выше показателей мая прошлого года. В Госбюджет в мае т.г. направлено 565 млн. грн., что на 214 млн. грн. больше, чем за май 2010 г.

«В местные бюджеты, - отметил А.АНТИПОВ, - в мае поступило 304 млн. грн., что на 83 млн. грн., или в 1,4 раза выше уровня мая прошлого года. В областной бюджет направлено 69 млн. грн. Это на 16,5 млн. грн., или на 31,5%, превышает утвержденные областным советом показатели. Всего же в январе-мае т.г. в областной бюджет перечислено 305 млн. грн.».

По его словам, выполнены задания и по администрированию налогов на прибыль и на добавленную стоимость. К примеру, расчетная база мая по налогу на прибыль выполнена на 100,2%. В бюджет перечислено свыше 148 млн. грн. К прошлому году поступления выросли в 1,7 раза, или более чем на 60 млн. грн.

Что касается налога на добавленную стоимость, то итог пяти месяцев - 202 млн. грн., а это на 2,3%, или на 4 млн. грн., больше доведенного задания. По сравнению с маем прошлого года НДС в мае т.г. собрано больше на 107 млн. грн., или в 2,1 раза.