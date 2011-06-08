Крупные налогоплательщики увеличили перечисления в Госбюджет на 66% – ГНСУ

В январе-мае 2011 года в Государственный бюджет от крупных налогоплательщиков поступило более 56 млрд. грн. налогов, что на 66%, или на 22,5 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Удельный вес поступлений от крупных налогоплательщиков составил 70,3%.

Рост достигнут по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизному сбору.

Наибольшие поступления обеспечили крупные налогоплательщики Днепропетровской области (бюджет дополнительно получил 4,4 млрд. грн., рост более чем 2 раза к аналогичному показателю 2010 года), Донецкой области (1,9 млрд. грн., рост на 80%) и г. Киев (12,8 млрд. грн., рост на 79%).

В целом на учете в органах ГНСУ находится 1,152 тыс. субъекта хозяйствования, которые имеют статус крупных налогоплательщиков, или 0,13% от общего количества плательщиков.