Янукович планирует принять Национальную стратегию по предотвращению коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует принять Национальную стратегию по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2014 годы.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, об этом сказал исполнительный секретарь Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, в настоящее время продолжается подготовка соответствующего указа Президента.

Пресс-служба также сообщает, что сегодня на заседании Национального антикоррупционного комитета А.ЛАВРИНОВИЧ пообещал, что вся законодательная база в государстве будет приведена в соответствие с недавно принятым Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции». Министр юстиции назвал это первоочередной задачей.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, одним из главных путей решения этого вопроса является разработка соответствующего комплексного законопроекта. По мнению министра, его принятие позволит устранить существующую сегодня конкуренцию норм. Работа над этим законопроектом, сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, уже началась в Министерстве юстиции.

«В общем наступление ожидаемых от реформ результатов является не только принятие законов, но и обеспечение эффективной их реализации. Что касается этого закона, это особенно важно», - отметил он.