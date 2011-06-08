Рост депозитов свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе - эксперт

Показатель роста депозитов в украинских банках свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

Он подчеркнул, что стабильный приток депозитов оказывает положительное влияние на кредитную политику банков, которые увеличивают лимиты и количество кредитных программ для бизнеса, а также снижение ставок». Это обусловлено стабилизацией ситуации в банковском секторе и возвратом доверия вкладчиков, которые стали предпочитать более длинные сроки размещения вкладов. «При этом банки продолжат стимулировать вкладчиков выбирать депозиты с большими сроками размещения с повышенной доходностью по ним, поскольку кредитным учреждениям нужны, в первую очередь, длинные ресурсы», - прогнозирует эксперт.

По словам А.СУХОРУКОВА, кредитный рынок продолжает расти за счет увеличения объемов кредитования юридических лиц, среди которых главный субъект кредитования - крупный корпоративный бизнес. При этом увеличение объемов кредитования происходит не во всех банках, некоторые финансовые учреждения все еще сокращают кредитные портфели, пытаясь найти надежных заемщиков на фоне существенно более жестких кредитных стандартов.

Как отметил эксперт, «среди сдерживающих факторов активного роста кредитования также остается накопленная просроченная задолженность, а также недостаточное количество качественных заемщиков. При этом в ближайшее время банки не станут либеральнее проводить оценку платежеспособности. Предпосылок к снижению требований к платежеспособности заемщиков нет».

А.СУХОРУКОВ обратил внимание, что существенное падение процентных ставок по займам облегчило доступ к кредитам. Но из-за высоких рисков кредитования большинство банков вкладывают свои временно свободные средства в менее рисковые активы. Наиболее популярными среди них являются облигации внутреннего госзайма, НДС-облигации и депозитные сертификаты НБУ.