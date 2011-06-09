Милицию обязали обращаться в суд по поводу санкций в виду запрета на игорный бизнес

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства о запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины "О запрещении игорного бизнеса в Украине". В частности, изложено в новой редакции определение игорный бизнес - деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа к азартным играм в казино, на игральных автоматах, компьютерных симуляторах, в букмекерских конторах, в интерактивных заведениях, в электронном (виртуальном) казино независимо от места размещения сервера.

Кроме того, дано новое определение азартной игры. Так, азартная игра – это любая игра, обязательным условием участия в которой является уплата игроком денег, в том числе через систему электронных платежей, что дает возможность участнику как получить выигрыш (приз) в любом виде, так и не получить его в зависимости от случайности.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "О милиции". Этими изменениями предусмотрено, что милиция в соответствии со своими задачами обязана обращаться в суд с иском о применении финансовых санкций, связанных с запрещением организации и проведения азартных игр на территории Украины.