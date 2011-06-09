Сегодня евро попытается скорректироваться по отношению к доллару - эксперт

На торгах в четверг, 9 июня, европейская валюта попытается скорректироваться по отношению к доллару США, чтобы нивелировать падение в среду, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, основные цели для коррекции – сопротивления 1,4615 и 1,4645. До решения Банка Англии фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,6350-1,6400. Пары доллар/франк и доллар/иена будут двигаться в диапазонах 0,8340-0,8400 и 79,60-80,00, соответственно.

Как отмечают аналитики, основными событиями четверга станут решения по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии.