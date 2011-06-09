Жизнь в Киеве в два раза дешевле, чем в Нью-Йорке, а заработки в десять раз ниже, пишет журнал WEEKLY.UA.

Ежегодное исследование канадского банка UBS показало, что из 73 мегаполисов мира самым дорогим городом для жизни в нем на сегодня является столица Норвегии Осло. Второе и третье места заняли швейцарские Цюрих и Женева. Однако, если сравнивать стоимость жизни в городах с доходами горожан, то швейцарские города оставляют Осло позади себя.

Рейтинг канадского банка уникален в своем роде. В нем нет лишней информации, а та, что есть, весьма наглядна, поскольку цифр мало и все они относительные, то есть сразу даются в сравнении. Например, присутствующий в рейтинге Киев по уровню доходов горожан делит 67–68-е места с египетским Каиром, где недавно народ революционным путем сверг власть. Средний годовой доход горожанина считается в процентах от дохода жителя Нью-Йорка, который принят за 100%. У киевлянина он составляет всего 11%, а траты на жизнь при этом - 56,7% от расходов нью-йоркца и примерно 50% от расходов жителей самых дорогих городов мира — Осло, Цюриха и Женевы. Иными словами, живут киевляне беднее, чем жители западноевропейских столиц не потому, что в Киеве все дорого, а потому, что им не дают заработать на достойную жизнь, отмечает журнал.