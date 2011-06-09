Межбанк: открытие торгов - 7,9895/7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9895/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2883/87, котировки по евро-гривне ушли вниз – до 11,6950/11,7045. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились до 1,4640/42 (среда — 1,4684/86).

В среду Нацбанк вышел на рынок с продажей доллара по курсу 7,9890.